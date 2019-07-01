У Вакарчука пропонують Україні перейняти досвід Латинської Америки і не пустити Тимошенко до Ради



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Юлії Тимошенко було достатньо часу продемонструвати свою якість і напевно вже варто зробити перерву, зайнятися чимось іншим, - Юрчишин

Ми б не хотіли, щоб люди народжувалися і помирали в парламенті, - Юрчишин

Заступник голови партії «Голос» і громадський діяч Ярослав Юрчишин вважає, що Україні варто перейняти досвід окремих країн Латинської Америки, де термін перебування поспіль у парламенті обмежений до двох.

За словами Юрчишина, на цих виборах має відбутися заміна старого політичного класу новим.

«Ми маємо унікальні випадки, коли, наприклад, Юхим Звягільський, який всі скликання, починаючи з першого, сидить в парламенті. Ми б не хотіли, щоб люди народжувалися і помирали в парламенті, тому одна з наших ініціатив, яка, може, не настільки популярна в Європі, але надзвичайно ефективна зараз в Латинській Америці – це скорочення термінів перебування поспіль в парламенті до двох», - стверджує політик.

Юрчишин пояснює, що у Латинській Америці це запобіжник від впливів наркокартелів, а у нас – «запобігання, щоб, умовно кажучи, Юлія Володимирівна, яка шість разів була депутатом і двічі прем’єром, не виходила з новим політичним курсом». «Вже було достатньо часу продемонструвати свою якість і напевно вже варто зробити перерву, зайнятися чимось іншим», - вважає активіст.

Нагадаємо, минулого тижня Тимошенко присоромила Вакарчука, що той свого часу не ходив на роботу у Раду.

У свою чергу Юрчишин говорить, президентські вибори показали, «що 73% населення готові ризикнути і поставити на людину, яка не пов’язана зі старими політичними елітами і демонструє нові підходи». «Наше завдання зараз наповнити цей запит змістом», - впевнений Юрчишин.

Заступник голови партії «Голос», що всі свої посили вибудовують так, щоб вони були зрозумілі всюди. «Звісно, проукраїнський образ Святослава, який створив першу україномовну групу, що стала популярною не лише на пострадянському просторі, а й у Східній Європі, грає нам на руку, тому що зараз переважна більшість українців чітко визначилися в геополітичних орієнтирах. У нас менше третини людей підтримує відновлення дружби з Росією», - наголосив Юрчишин.

Нагадаємо, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».