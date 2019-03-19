Тимошенко стверджує, що з оточення Лазаренка намагаються витягнути на неї компромат



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Юлія Тимошенко

Лідер «Батьківщини» підкреслила, що ані вона, ані компанії, які вона очолювала 20 років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка

Кандидат у президенти України Юлія Тимошенко заявила, що через генпрокуратуру у США «намагаються ламати людей», щоб витягнути на неї якийсь компромат.

Про це Тимошенко сказала в ефірі «Радіо Свобода».

«У США вони намагаються ламати людей, які навколо Лазаренка, ламати людей, які в цих справах задіяні, для того, щоб якийсь компромат про мене витягнути. Сам по собі цей факт просто брудний і принизливий. У той час, коли зараз, за даними якраз українських розслідувачів, мільярди «відмиваються» з оборонного бюджету України, вони хочуть сходити на 20 років назад і знайти на мене хоч якийсь компромат», - розповіла Тимошенко, коментуючи справу екс-прем'єра Павла Лазаренка, справу якого завершують слухати в США.

Водночас лідер «Батьківщини» підкреслила, що ані вона, ані компанії, які вона очолювала 20 років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка.

«Їм немає що мені пред'явити. Тому що мене перевірили Янукович, Азаров, їхні «пшонки», вони наймали міжнародні детективні агенції для того, щоб знайти в моїх діях як прем’єр-міністра хоч одну копійку корупції і порушення закону. Вони не знайшли», - додала вона.

Як відомо, переговори сторін у справі уряд США – проти Павла Лазаренка щодо досягнення мирової угоди про конфіскацію заморожених активів українського екс-прем'єра далекі від завершальної фази, втім мають «певний прогрес» впродовж останнього часу.

Раніше повідомлялося, що питання про мирову угоду між сім'єю Павла Лазаренка і урядом США щодо відчуження заморожених активів українського екс-прем'єр-міністра буде розглянуто 6 лютого на засіданні суду округу Колумбія.

Проте суд переніс засідання на березень.