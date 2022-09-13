Тимошенко зібрала політиків із Африки, щоб вирішити важливе питання (фото)

Лідерка «Батьківщини» каже, що вірить в спільну перемогу над Путіним

Політик порадилася із делегацією політиків африканських держав, як нищити диктаторів

Народи Африки солідарні з народом України. Про це за підсумками зустрічі з делегацією політиків африканських держав повідомила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, політики повідомили: «Те, як українці захищають свою свободу, надихає народи Африки».

«Саме ці слова я почула сьогодні під час зустрічі з делегацією політиків африканських держав. Я вірю в єдність усього демократичного світу. Я вірю в нашу спільну перемогу над режимом Путіна. Я вірю, що диктатори й вбивці будуть вигнанцями в нашому вільному світі. Наша спільна справа – зробити так, щоб їм усім прийшов кінець», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, до складу делегації, яка перебуває з візитом в Україні 13-14 вересня, входять член партії «Демократичний альянс Південно-Африканської Республіки», директор фундації «Брентхарст» Грегорі Мілс, член парламенту Танзанії, лідер опозиційної політичної партії «Альянс за зміни та прозорість» Зітто Зубері Кабве, голова опозиційної партії Уганди «Платформа національної єдності» Бобі Вайн та представниця фундації «Брентхарст» Марі-Ноель Нвоколо.