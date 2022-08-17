Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців

Юлія Тимошенко анонсувала законопроєкт про пришвидшену процедуру оформлення інвалідності внаслідок поранення на фронті

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернула увагу не важливу проблему, з якою стикаються військовослужбовці, що отримали поранення на фронті. Політикиня висловила обурення, що пораненим бійцям доводиться оббивати пороги установ та збирати велику кількість довідок для того, щоб оформити інвалідність.

«За останні дні відвідала декілька шпиталів… Говорила з медиками, говорила з військовими. З’ясувала кричущу проблему, яка була непомітна у перші місяці війни. Виявляється, пораненому бійцю для оформлення інвалідності потрібно пройти всі кола пекла нашої державної лікарняної бюрократії – оббити пороги купи інстанцій та зібрати гору довідок. Те, що не кожній здоровій та повносправній людині під силу. Це не просто жорстокість, це – цинізм і ганьба! Надто коли йдеться про людей, які як ніхто заслуговують на наші повагу й турботу», – сказала Тимошенко у своєму відеоблозі.

За словами лідерки «Батьківщини», команда її політсили терміново розробить та внесе до Верховної Ради законопроєкт про пришвидшену процедуру оформлення інвалідності внаслідок поранення на фронті.

«Це мають робити в тому медичному закладі, де лікують наших героїв. Це буде раціонально. Це буде справедливо. Це буде по-людськи. Наші захисники потребують захисту», – наголосила вона.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 млрд грн на безпеку і оборону. Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трлн грн.

Також депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.