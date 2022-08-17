Головна Країна Політика
search button user button menu button

Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців

Надія Клочко
glavcom.ua
Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців
Юлія Тимошенко поспілкувалася з пораненими українськими захисниками
фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко анонсувала законопроєкт про пришвидшену процедуру оформлення інвалідності внаслідок поранення на фронті

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернула увагу не важливу проблему, з якою стикаються військовослужбовці, що отримали поранення на фронті. Політикиня висловила обурення, що пораненим бійцям доводиться оббивати пороги установ та збирати велику кількість довідок для того, щоб оформити інвалідність.

«За останні дні відвідала декілька шпиталів… Говорила з медиками, говорила з військовими. З’ясувала кричущу проблему, яка була непомітна у перші місяці війни. Виявляється, пораненому бійцю для оформлення інвалідності потрібно пройти всі кола пекла нашої державної лікарняної бюрократії – оббити пороги купи інстанцій та зібрати гору довідок. Те, що не кожній здоровій та повносправній людині під силу. Це не просто жорстокість, це – цинізм і ганьба! Надто коли йдеться про людей, які як ніхто заслуговують на наші повагу й турботу», – сказала Тимошенко у своєму відеоблозі.

За словами лідерки «Батьківщини», команда її політсили терміново розробить та внесе до Верховної Ради законопроєкт про пришвидшену процедуру оформлення інвалідності внаслідок поранення на фронті.

«Це мають робити в тому медичному закладі, де лікують наших героїв. Це буде раціонально. Це буде справедливо. Це буде по-людськи. Наші захисники потребують захисту», – наголосила вона.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 млрд грн на безпеку і оборону. Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трлн грн.

Також депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.

Теги: Юлія Тимошенко військові Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захист суверенітету України – це глобальна проблема
У Європі не повинно існувати «сірих зон». Стаття Тимошенко в The Economist
8 серпня, 21:02
Юлія Тимошенко рішуче засуджує ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні
Війна проти Стамбульської конвенції. Тимошенко дала команду однопартійцям
9 серпня, 16:12
Юлія Тимошенко побажала матері дочекатися перемоги України у війні
Юлія Тимошенко зворушливо привітала маму з днем народження
11 серпня, 13:06

Політика

Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців
Тимошенко озвучила кричущу проблему поранених бійців
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі
Уряд під час війни перейнявся піаром України в Європі
Уряд під час війни перейнявся піаром України в Європі
Генсек ООН прибув до Львова
Генсек ООН прибув до Львова
Кабмін звільнив заступника міністра юстиції
Кабмін звільнив заступника міністра юстиції
Україна звинуватила німецьке державне медіа у підігруванні Росії: подробиці скандалу
Україна звинуватила німецьке державне медіа у підігруванні Росії: подробиці скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
56K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
52K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
43K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
41K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
39K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи

Новини

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту