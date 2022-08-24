День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян

Політикиня продекламувала знаменитий вірш Василя Симоненка

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оприлюднила відео до Дня Незалежності України, який відзначають сьогодні, 24 серпня. У цьому відео політикиня звертається до росіян віршем видатного українського поета Василя Симоненка.

На відео, за кадром якого Юлія Тимошенко декламує вірш «Де зараз ви, кати мого народу?», видно кадри про війну Росії проти України.

«31 рік Незалежності! 6 місяців Незламності! Ми є! Ми вистояли! Ми переможемо!» – йдеться у коментарі до відео.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше цього року свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності.