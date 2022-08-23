Тищенко та ще двоє «слуг» «забули» задекларувати автівки і нерухомість

Сума недостовірних відомостей у деклараціях посадовців перевищує 2,5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях деяке майно. Йдеться про «слуг народу» Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова. Про це йдеться на сайті НАЗК.

«Загальна сума вказаних недостовірних відомостей у деклараціях посадовців перевищує 2,5 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Адмінпротоколи склали щодо:

Романа Мулика, який в декларації за 2020 рік не вказав земельну ділянку та зазначив недостовірні відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн грн;

Миколи Тищенка, який не вказав автівку марки Mercedes-Benz S430, 2003 року випуску, яка належить йому на праві власності із 17.06.2003, у щорічній декларації за 2020 рік. За оцінками експертів, вартість автомобіля на дату набуття права власності могла становити близько 500 тис. грн;

Олексія Кузнєцова, який вказав недостовірні відомості про вартість двох житлових будинків, нежитлового приміщення, автомобілю Volkswagen Transporter 2006 року випуску та земельної ділянки, яку він орендує. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

Протоколи направлено на розгляд до Печерського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, що нещодавно Микола Тищенко видав черговий «ляп». Він 28 липня привітав земляків з Днем Незалежності.