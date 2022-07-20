«Я ніколи не був ініціатором сварок»: Тищенко відреагував на своє звільнення

Микола Тищенко, який ще до вчора займав посаду голови Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу» прокоментував своє звільнення з посади. Про це нардеп написав у Facebook.

«Якщо серйозно – рішення про відсторонення від Закарпатського осередка партії для мене не було несподіваним. Посилення влади на місцях під час війни, неминуче веде до того, що голова області повинен керувати і партійним осередком. Така стратегія є доцільною і буде розповсюджуватися усією країною», – йдеться у дописі.

Тищенко зазначив, що Закарпаття стало частиною його серця, тому він продовжить «уважно слідкувати за процесами в регіоні». За словами нардепа, найбільше його здивувало у заяві партії позиція керівництва про «сумнівні піар-акції, скандали та сварки».

«За три роки я ніколи не був ініціатором публічних сварок. Хоча ні. Був. Приблизно рік тому я мало не набив пику колаборанту Ківі. І наб'ю, якщо він попадеться мені на очі. Це єдина скандальна акція, ініційована мною. В інших моментах я завжди дотримуюсь командної гри. Щодо інших звинувачень, то протягом трьох років жодне з них не знайшло свого підтвердження далі, ніж заголовка «замовної» новини», – зазначив депутат.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що «Слуга народу» достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської Обласної організації партії через погану репутацію.

Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначили Віктора Микиту – голову Закарпатської ОВА. Микита зобов’язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської організації «Слуга народу» для вирішення питання про обрання нового голови обласної організації.

До слова, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».