Нардеп Тищенко оконфузився через фото з автоматом

«Цікаво було б подивитися, як він зможе стріляти», – пишуть користувачі соцмереж

Народний депутат одягнув військову амуніцію та отримав шквал критики

Користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

«Цікаво було б подивитися, як він зможе стріляти», – пишуть користувачі соцмереж.

У коментарях під фото українці жартують, що Тищенку варто було продіти ремінь автомата через рукав, як у дитинстві батьки чіпляли рукавички, щоб не загубити.

Раніше Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».



