Справа проти Тищенка: нардеп відмовився пояснити, навіщо розбив телефон

Нардеп повідомив, чи складатимете мандат

Сьогодні, 25 червня, Київський Печерський районний суд обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Перед початком засідання суду Тищенко відповів на запитання журналістів. Він повідомив, чи складатимете мандат. «Я не пройшов за списками жодної партії, я депутат-мажоритарник і виграв вибори у людини, яка 20 років була в політиці – Олександра Третьякова», – заявив Тищенко.

Коли нардепа запитали, навіщо він під час обшуків розбив свій телефон, він заявив, що не може розголошувати інформацію у справі.

«Йде слідство. Я впевнений, що слідчі розберуться, хто на кого тиснув, хто заважав депутатським діям», – сказав він.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».