Побиття військового у Дніпрі: Тищенко прокоментував скандал

Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів

Народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Тищенко описав мету свого візиту до Дніпра, як «боротьбу з нелегальними офісами та ботофермами». Нардеп стверджує, що Дніпро – це осередок офісів та ботоферм, які «працюють на ворога». У супроводі чоловіків в балаклавах та військовій формі він проводив рейд на Кельнському бульварі, коли й стався інцидент.

«Під час проведення обшуків шахрайських ботоферм у м. Дніпро на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру. Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення.

Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви», – стверджує Тищенко.

Натомість У Telegram-каналах почали поширювати відео, на якому зафіксована розмова між Павловим та Тищенко, під час якої він запитав у народного депутата, чому люди, які його оточують, ходять зі зброєю та у балаклавах. Також він поцікавився, чи перебувають вони на військовому обліку. На що не отримав відповіді. Тищенко та його оточення почали переслідувати чоловіка, коли він відійшов від них зі своєю дитиною у візочку. Згодом до них підійшов працівник ТЦК, якому доброволець показав свої документи. Він був проти того, щоб жінка з оточення Тищенка знімала на телефон його дані. Після попередження про це, Павлов вирвав з її рук гаджет, однак потім повернув. Своєю чергою жінка звинуватила його у крадіжці та у пошкодженні телефона. Група чоловіків оточила Павлова та скрутила його, мотивуючи тим, що він хоче втекти до прибуття слідчо-оперативної групи.

Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього «немає охорони».

Реакція підрозділу Kraken

У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого сьогодні напали у Дніпрі невідомі у військовій формі – їхній колишній військовослужбовець. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.

«За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом», – зазначили у спецпідрозділі.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

«Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям.

На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.