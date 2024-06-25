Тищенко під час процесуальних дій розбив свій телефон

Ймовірно, Тищенко розбиває свій телефон аби не надавати його у якості речового доказу

Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл. У мережі опублікований відеозапис із фрагментом процесуальних дій.

На оприлюднених кадрах видно, як слідчий звертається до Тищенка з проханням назвати своє прізвище. Нардеп спочатку мовчить, а потім розбиває свій телефон об стіл. При цьому слідчий попереджає нардепа, що якщо він продовжить, то він його буде змушений заарештувати.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».