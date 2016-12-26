Топ-5 маніпуляцій про Мінський процес

Комітет виборців України проаналізував низку заяв українських політиків під час спілкування з представниками ЗМІ

До третьої річниці підписання Комплексу заходів щодо імплементації Мінських угод (Мінськ-2) Комітет виборців України у рамках проекту «Дослівно» провів дослідження щодо головних маніпуляції навколо Мінського процесу. Про це повідомляє прес-служба ВГО «КВУ». У рамках дослідження була проаналізована низка заяв



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Володимир Путін, Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Петро Порошенко під час обговорення Мінських угод

Комітет виборців України проаналізував низку заяв українських політиків під час спілкування з представниками ЗМІ

До третьої річниці підписання Комплексу заходів щодо імплементації Мінських угод (Мінськ-2) Комітет виборців України у рамках проекту «Дослівно» провів дослідження щодо головних маніпуляції навколо Мінського процесу. Про це повідомляє прес-служба ВГО «КВУ».

У рамках дослідження була проаналізована низка заяв українських політиків під час спілкування з представниками ЗМІ. Зокрема, під час ефірів на каналі «112-Україна», «Прямий», «NewsOne» та «Еспресо».

«Мінський процес з часом став плацдармом для численних маніпуляцій та перебільшень. Протягом декількох років українські політики на свій лад трактують положення угод та подій навколо цього процесу. Дехто дозволяє собі озвучувати як маніпулятивні заяви, так і відверто неправдиві факти», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

В рамках проекту «Дослівно» проходить фактчекінг заяв провідних політиків. Раніше було проаналізовано заяви Юлії Тимошенко, Володимира Гройсмана, Вадима Рабіновича, Міхеіла Саакашвілі, Олега Ляшка, Надії Савченко, Семена Семенченка, Арсенія Яценюка, Ігоря Гриніва, Сергія Капліна та Андрія Садового.

№ Заява Факт 1 Он (Антон Геращенко) говорит, что мы заранее обманывали всех. Мы не собирались выполнять «Минские соглашения». Он говорит, что Украина обманывала ту же Меркель, того же Олланда. Вадим Рабінович, партія «За життя» 30.11.17 телеканал «NewsOne» передача «Великий вечір» 18 листопада 2017 року в ефірі «5 каналу» Антон Геращенко завив, що українські дипломати переграли Російську Федерацію, а не європейських партнерів. 2 Ми пропонуємо йти далі – Будапештський формат переговорів. На жаль, ні наші партнери у США, ні європейці, ні президент не згадують Будапештський меморандум 1994 року. Олег Ляшко, Радикальна партія 19.10.19 телеканал «Еспресо.TV» Одразу після анексії Криму та початку збройної агресії на Донбасі Україна звинуватила Росію в порушенні Будапештського меморандуму. Країни-гаранти також висловили свою стурбованість. Згодом очільник МЗС Павло Клімкін пропонував США замінити нормандський формат переговорів на будапештський, проте США цю ініціативу назвали передчасною. 3 12 лютого 2015 року у присутності Порошенка, Путіна, Меркель і Олланда було кимось, включаючи Кучму і козачками, ОБСЄ, щось підписано, яке не має жодної юридичної сили. Анатолій Гриценко, «Громадянська позиція» 27.04.17 телеканал «112-Україна» передача «Вечірній прайм» Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод затверджений Резолюцією Ради Безпеки ООН, що є міжнародно-правовим документом, обов’язковим для виконання. 4 Кто тогда нарушает эти договоренности? Однозначно нарушают все. Євгеній Мураєв, партія «За життя» 26.12.16 телеканал «112-Україна» передача «Вечірній прайм» Мінські домовленості не реалізовуються у повному обсязі через саботаж Росії, яка, за словами лідерів США, Німеччини та Франції, порушує взяті на себе зобов’язання. Частково виконаними є пункти про відведення важких озброєнь, доступ гуманітарних вантажів і моніторинг місією ОБСЄ. Також Україна виконала умову щодо прийняття Закону про особливий статус Донбасу. 5 Всі документи, які там були, вони навіть не Порошенком підписувалися. Олег Тягнибок, ВО «Свобода» 30.11.17, телеканал «Прямий» передача «Подія» 12 лютого 2015 року Петро Порошенко разом із лідерами Франції, Німеччини та Росії уклали Декларацію про підтримку комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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