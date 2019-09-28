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    Політика

    Треба випити кави: з’явилося ще одне відео, як Мендель перешкоджає роботі ЗМІ

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    Журналіст&nbsp;обурився вчинком Мендель і назвав його&nbsp;&laquo;безглуздим&raquo; - Треба випити кави: з’явилося ще одне відео, як Мендель перешкоджає роботі ЗМІ
    Журналіст обурився вчинком Мендель і назвав його «безглуздим»
    Скріншот з відео

    Мендель на форумі YES у Києві силою відтягувала у бік журналіста Крістофера Міллера, пропонуючи «випити кави»

    Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель.

    На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

    «Навіщо ви сюди прийшли? Навіщо ви розмовляли з ним?», - питала Мендель у Міллера. Той пояснив їй, що в цьому і полягає його робота.

    При цьому, сам президент, судячи з усього, не був проти поспілкуватися з журналістом і здивувався поведінці своєї підлеглої.

    У свою чергу Міллер обурився вчинком Мендель і назвав його «безглуздим».

    Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

    Мендель після скандалу закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

    Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з прессекретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

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