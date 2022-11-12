Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  

glavcom.ua
«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  
«Нафтогаз» дав дозвіл монополістам збирати комунальні платежі
фото з відкритих джерел

Завдяки монополії на розрахунки одеська фірма заробила мільйони гривень

В Одесі маловідома компанія «Герц» отримала монопольне право від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» («донька» НАК «Нафтогаз України») приймати електроні платежів за постачання газу для населення. Про це йдеться у матеріалі «Главкому».

Як розповів «Главкому» один із колишніх топ-менеджерів «Нафтогазу», бізнес-модель та система комунікації з людьми були такими: на відміну від фірташівських облгазів держкомпанія вирішила зекономити – вона не відкривала центрів обслуговування у регіонах. Якщо у людини виникали питання щодо розрахунків за послугу, то вона або телефонувала на гарячу лінію, яка завжди була зайнята, або ж заходила в особистий кабінет на сайті «Нафтогазу». Зокрема, через особистий кабінет можна було відстежити всю хронологію оплати, а також розрахуватися за використаний газ. Для цього в кабінет було внесено різні платіжні системи на кшталт EasyPay, Portmone, LiqPay.

Станом на липень 2022 року особистим кабінетом користувалося 2 млн споживачів. «Ми переслідували просту мету: якомога більша конкуренція серед платіжних систем із низькою ставкою комісії для споживачів газу. У 2021 році до нас прийшла одеська компанія «Герц» і одразу попросила… ексклюзивне право в особистому кабінеті. Ми їй відмовили у цьому, але додали до загального переліку платіжних систем. Вже тоді «Герц» виставив 2% комісії з платежу. Це було найвищою ставкою серед інших платіжних платформ», – згадує колишній «нафтогазівець».

За спостереженнями менеджера, орієнтовно півтора місяця тому ситуація несподівано змінилася. З особистого кабінету клієнтів зникли всі платіжні системи, окрім… найдорожчого «Герца». Тобто «ексклюзив» загадковим одеситам таки вдалося вибити.

«Це стовідсоткова корупція, – робить висновок джерело «Главкома». – Немає розумного пояснення тому, що лідерів ринку платежів викинули з особистого кабінету, а привілеї отримала фірма з найвищою ставкою відсотків. За моїми грубими підрахунками, за місяць «Герц» заробив на клієнтах «Нафтогазу» до 6 млн грн. А, можливо, й більше».

Однак 8 листопада ситуація знову змінилася. «Нафтогаз» прибрав «Герц» із особистого кабінету клієнта взагалі. Його місце зайняли державні Приватбанк і Ощадбанк.

Як повідомлялося, головою правління НАК «Нафтогаз України» став колишній міністра розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Читайте також: 75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків.
Теги: Нафтогаз України комуналка корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  
«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  
Кулеба зустрівся з Блінкеном: фото та деталі переговорів
Кулеба зустрівся з Блінкеном: фото та деталі переговорів
Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Єрмак шокував росіян короткою заявою
Єрмак шокував росіян короткою заявою
Міністерка уряду Тихановської: Україна для Білорусі – найголовніший партнер
Міністерка уряду Тихановської: Україна для Білорусі – найголовніший партнер
Макрон привітав українців з визволенням Херсона
Макрон привітав українців з визволенням Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
75K
Путін вже боїться залишати бункер
63K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
25K
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
21K
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)
19K
СБУ показала нічне «полювання» снайперів на окупантів (відео)

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту