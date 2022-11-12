«Це стовідсоткова корупція». Як «Нафтогаз» надав ексклюзивне право маловідомій платіжній системі  

Завдяки монополії на розрахунки одеська фірма заробила мільйони гривень

В Одесі маловідома компанія «Герц» отримала монопольне право від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» («донька» НАК «Нафтогаз України») приймати електроні платежів за постачання газу для населення. Про це йдеться у матеріалі «Главкому».

Як розповів «Главкому» один із колишніх топ-менеджерів «Нафтогазу», бізнес-модель та система комунікації з людьми були такими: на відміну від фірташівських облгазів держкомпанія вирішила зекономити – вона не відкривала центрів обслуговування у регіонах. Якщо у людини виникали питання щодо розрахунків за послугу, то вона або телефонувала на гарячу лінію, яка завжди була зайнята, або ж заходила в особистий кабінет на сайті «Нафтогазу». Зокрема, через особистий кабінет можна було відстежити всю хронологію оплати, а також розрахуватися за використаний газ. Для цього в кабінет було внесено різні платіжні системи на кшталт EasyPay, Portmone, LiqPay.

Станом на липень 2022 року особистим кабінетом користувалося 2 млн споживачів. «Ми переслідували просту мету: якомога більша конкуренція серед платіжних систем із низькою ставкою комісії для споживачів газу. У 2021 році до нас прийшла одеська компанія «Герц» і одразу попросила… ексклюзивне право в особистому кабінеті. Ми їй відмовили у цьому, але додали до загального переліку платіжних систем. Вже тоді «Герц» виставив 2% комісії з платежу. Це було найвищою ставкою серед інших платіжних платформ», – згадує колишній «нафтогазівець».

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За спостереженнями менеджера, орієнтовно півтора місяця тому ситуація несподівано змінилася. З особистого кабінету клієнтів зникли всі платіжні системи, окрім… найдорожчого «Герца». Тобто «ексклюзив» загадковим одеситам таки вдалося вибити.

«Це стовідсоткова корупція, – робить висновок джерело «Главкома». – Немає розумного пояснення тому, що лідерів ринку платежів викинули з особистого кабінету, а привілеї отримала фірма з найвищою ставкою відсотків. За моїми грубими підрахунками, за місяць «Герц» заробив на клієнтах «Нафтогазу» до 6 млн грн. А, можливо, й більше».

Однак 8 листопада ситуація знову змінилася. «Нафтогаз» прибрав «Герц» із особистого кабінету клієнта взагалі. Його місце зайняли державні Приватбанк і Ощадбанк.

Як повідомлялося, головою правління НАК «Нафтогаз України» став колишній міністра розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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