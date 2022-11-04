Уряд офіційно повідомив про призначення Чернишова головою «Нафтогазу»

Кабмін постановою скасував конкурсний відбір голови «Нафтогазу»

Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому уряду пресслужбою уряду.

Розпорядження набуває чинності сьогодні, 4 листопада.

Також оприлюднено документ, що Кабмін вніс зміни до постанови від 2008 року «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки». У постанові від 3 листопада № 1234 зазначено, що з документа виключена норма про конкурсний відбір голови правління НАК «Нафтогаз України».

Також Кабмін окремим рішенням, що датується 3 листопада, затвердив статут НАК у новій редакції. Як і раніше, до виключеної компетенції наглядової ради належить «прийняття рішення про обрання та припинення повноважень голови та інших членів правління».

Нагадаємо, 3 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.

1 листопада Кабінет Міністрів на своєму засіданні звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Вже наступного дня стало відомо, що Чернишов подав у відставку з посади міністра.

Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало уряд не призначати керівником «Нафтогазу» Олексія Чернишова. Там кажуть, що призначення буде порушувати закон «Про запобігання корупції». Відповідно до закону, міністрам після звільнення забороняється протягом року укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юрособами приватного права або фізичними особами-підприємцями, якщо до звільнення урядовці впродовж року контролювали, здійснювали нагляд, підготовку чи ухвалення відповідних рішень щодо діяльності цих юросіб або ФОПів.