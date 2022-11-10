Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків

Віталій Тараненко
glavcom.ua
75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків
Очікувана вартість закупівлі становить 14,95 млн грн
фото: Радіо Свобода

Поставку продукції заплановано до кінця року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 7 листопада оголосила тендер на закупівлю 200 ноутбуків. Очікувана вартість закупівлі становить 14,95 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Із технічних характеристик випливає, що державна компанія хоче придбати ноутбуки бізнес-серії діагоналлю дисплея 15-16 дюймів. Пристрій повинен мати роздільну здатність екрану – FullHD (1920 х 1080) або краще; процесора 12th Generation Intel(R), оперативну пам’ять 16 ГБ.

Окреме побажання замовника: обов’язкова наявність вбудованого мікрофона, стереодинаміків, Bluetooth 5.0, мережевого адаптера та Wi-Fi 802.11ac або краще.

Також «Нафтогаз» просить врахувати потенційного постачальника, що вага ноутбука без зарядного пристрою не повинна перевищувати 2,1 кг; клавіатура має містити англійську, українську та російську розкладки; у комплекті з ноутбуком – обов’язково іде сумка того ж бренду.

На закуплених ноутбуках буде встановлено ліцензовану операційну систему Windows 10 Pro. Уся техніка має бути виготовлена 2022 року.

Отже, орієнтована вартість одного ноутбуку становитиме 74,7 тис. грн, виходячи із загальної очікуваної вартості, яку оприлюднив замовник.

Аукціон заплановано на 16 листопада. Поставку комп’ютерних пристроїв замовник очікує до кінця цього року.

Як відомо, Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому урядом. Розпорядження набуло чинності 4 листопада 2022 року.

Читайте також:

Теги: ProZorro гроші Нафтогаз України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків
75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків
Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України: на що підуть кошти
Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України: на що підуть кошти
Зерновий коридор: в які країни вирушили судна з українських портів
Зерновий коридор: в які країни вирушили судна з українських портів
Макрофінансова допомога від ЄС: скільки грошей та на яких умовах отримає Україна
Макрофінансова допомога від ЄС: скільки грошей та на яких умовах отримає Україна
Допомога ЄС: Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро у січні
Допомога ЄС: Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро у січні
Шмигаль розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електрикою
Шмигаль розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електрикою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
30K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
15K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
14K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту