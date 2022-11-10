75 тис. грн за штуку. «Нафтогаз» зібрався купити 200 коштовних ноутбуків

Поставку продукції заплановано до кінця року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 7 листопада оголосила тендер на закупівлю 200 ноутбуків. Очікувана вартість закупівлі становить 14,95 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Із технічних характеристик випливає, що державна компанія хоче придбати ноутбуки бізнес-серії діагоналлю дисплея 15-16 дюймів. Пристрій повинен мати роздільну здатність екрану – FullHD (1920 х 1080) або краще; процесора 12th Generation Intel(R), оперативну пам’ять 16 ГБ.

Окреме побажання замовника: обов’язкова наявність вбудованого мікрофона, стереодинаміків, Bluetooth 5.0, мережевого адаптера та Wi-Fi 802.11ac або краще.

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Також «Нафтогаз» просить врахувати потенційного постачальника, що вага ноутбука без зарядного пристрою не повинна перевищувати 2,1 кг; клавіатура має містити англійську, українську та російську розкладки; у комплекті з ноутбуком – обов’язково іде сумка того ж бренду.

На закуплених ноутбуках буде встановлено ліцензовану операційну систему Windows 10 Pro. Уся техніка має бути виготовлена 2022 року.

Отже, орієнтована вартість одного ноутбуку становитиме 74,7 тис. грн, виходячи із загальної очікуваної вартості, яку оприлюднив замовник.

Аукціон заплановано на 16 листопада. Поставку комп’ютерних пристроїв замовник очікує до кінця цього року.

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Як відомо, Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому урядом. Розпорядження набуло чинності 4 листопада 2022 року.