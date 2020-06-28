У День Конституції Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам’ятають мінімум останні півстоліття Фото пресслужби «Європейської Солідарності»

«Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки» – Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» приїхав на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені населені пункти, щоб на власні очі побачити масштаби біди. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі, куди привезла дизель-генератори та помпи для відкачування води.

У селі Чорний Потік, яке велика вода фактично відрізала від цивілізації, люди вже кілька днів вимушені обходитися без електроенергії та зв’язку. Розмова із прикарпатцям вийшла дуже емоційною. Селяни, які пережили стихійне лихо, потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки. Люди налякані стихією і невідомістю – як їм жити далі.

«Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і частина села вже має електрику, а частина – не має і живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизель-генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизель-генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачки води. Ми привезли і це», – повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що надано фінансову допомогу для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт. «Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки», – повідомив Порошенко.

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам’ятають мінімум останні півстоліття.

«Ми зараз підемо подивимося, і у вівторок, післязавтра, на засіданні погоджувальної ради парламенту ми поставимо питання про негайне виділення коштів і зусиль для того, щоб відновити сполучення з Чорним Потоком і з усіма селами, які сьогодні заблоковані на Прикарпатті. Ми – разом з вами. Ми – єдина команда. І слово «солідарність» означає, що ми разом. І ми один одному маємо допомогти. Сьогодні ви можете розраховувати на нашу допомогу», – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що після огляду руйнувань буде складений детальний план необхідних заходів і обсягів допомоги. «Ми спільно подивимося, складемо план, що треба зробити. В кого зруйновані будинки – ми маємо терміново виділити фінансову допомогу на те, що якщо можна, то відновити, якщо ні – то переселити», – пояснює Петро Порошенко.

Допомогу від Порошенка також передали мешканцям Галича.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні державне свято – День Конституції.