На Чернігівщині у річці потонув чоловік, ще одну людину шукають



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На Чернігівщині вода забрала життя людини, пошуки ще однієї особи тривають

Причини та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронні органи

На Чернігівщині у річці Остер виявили тіло 51-річного чоловіка. Ще одну людину 1964 року народження шукають. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС У Чернігівській області.

«На Чернігівщині вода забрала життя людини, пошуки ще однієї особи тривають», – йдеться у повідомленні.

Так, 27 червня о 12:16 надійшло повідомлення від жителів міста Ніжин, що в річці Остер ними виявлено та піднято на поверхню тіло чоловіка. Ним виявився 51-річний мешканець села Липів Ріг Ніжинського району.

Причини та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронні органи.

Також зазначається, що сьогодні о 10:00 на річці Доч біля села Адамівка Борзнянського району відновлено пошуки зниклого чоловіка 1964 р.н. – місцевого мешканця, який 26 червня біля 19:00 пішов рибалити та досі не повернувся.

Нагадаємо, 26 червня У четвер, 25 червня, о 20:25 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у річці поблизу смт Козин, котеджне містечко «Берегиня», потонула людина. На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів.

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня. Тіло хлопця знайшли водолази в акваторії Дніпра.

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