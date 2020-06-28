Вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Конституції – особливо в частині прав і свобод, руху до ЄС і НАТО, – Порошенко



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«Закріплення в Основному законі – Конституції України – курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію стало запобіжником від геополітичного розвороту нашої держави» - Порошенко

П’ятий президент привітав усіх українців з Днем Конституції і запропонував поміркувати над перенесенням цього свята

Закріплення в Основному законі – Конституції України – курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію стало запобіжником від геополітичного розвороту нашої держави. Влада зобов’язана забезпечити цей стратегічний курс, а проєвропейська частина суспільства має контролювати, щоб ці положення Конституції не стали омертвілими.

Про це пише п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook з нагоди Дня Конституції.

Майже півтора роки тому за ініціативою нашої команди в Конституції з’явилася нова норма – про європейську ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Основний закон прямим текстом зобов’язує владу забезпечити членство України в Європейському Союзі та НАТО.

Не всі тоді розуміли необхідність фіксації в Конституції стратегічного курсу України. Життя показало, що наявність такого якоря є дуже важливою, особливо, коли до влади прийшли люди, чия картина світу описується словосполученням «какая разница?»

Саме цей якір застрахував нас від зміни курсу простим рішенням монобільшості та ОПЗЖ.

Спільне завдання проєвропейської частини українського суспільства – не допустити омертвіння відповідних статей Конституції, виконувати їх та забезпечити реальний рух України до Євросоюзу і НАТО.

Більшість українських громадян підтримують членство України в цих двох найпотужніших міжнародних союзах. Саме там – надійні гарантії безпеки, добробуту, миру і державної незалежності України.

Україна – європейська країна з давніми демократичними традиціями. Маємо пишатися тим, що одна з перших конституцій у світі – це Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького, які Пилип Орлик підписав 310 років тому.

Можливо, настав час перенести День Конституції на 5 квітня? Наші сусіди поляки святкують свій День конституції 3 травня – на честь конституції Речі Посполитої, ухваленої 1791 року.

У нас не менше підстав пишатися глибиною та давністю наших демократичних традицій. І ми вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Основного закону, особливо в частині прав і свобод, руху України до ЄС та НАТО.

Вітаю усіх українців з Днем Конституції!

Слава Україні!

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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