В Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів, – Шмигаль



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На ліквідацію наслідків негоди Кабмін виділив понад 700 млн гривень

Шмигаль заявив, що на ліквідацію наслідків паводку виділять ще кошти

Через паводок на заході України постраждали 250 населених пунктів в п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область. На ліквідацію наслідків негоди Кабмін вже виділив понад 700 млн гривень.

«Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах – врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні», – написав він.

Нагадаємо, 27 червня в Україні залишаються знеструмленими вісім населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок, зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278).

Як повідомлялося, Державне бюро розслідування повідомило про підозру посадовцям Воронівського лісництва. Вирубка лісів вважається одним із факторів, які спричинили руйнівні повені на західній Україні.

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