У другий тур на виборах мера Харкова виходять Кернес і Кучер, – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Щоб перемогти в першому турі, кандидат повинен набрати 50% + 1 голос

Мер Харкова Геннадій Кернес і губернатор Олексій Кучер, кандидат у мери Харкова від Партії «Слуга народу», виходять у другий тур виборів міського голови. За них готові проголосувати дві третини харків'ян.

Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Content Dynamics.

Якби вибори проходили найближчої неділі, Кернеса підтримали б 46,7%, а Кучера – 20,7% харків'ян, які збираються голосувати і визначилися з вибором.

Кандидат від проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя» Олександр Фельдман може заручитися підтримкою 10% виборців. За Ігоря Черняка (Блок Світличної «Разом») і Олега Абрамичева (Європейська солідарність) готові проголосувати по 3,5% харків'ян.

Рівень підтримки решти кандидатів у мери – менше 2%

Щоб перемогти в першому турі, кандидат повинен набрати 50% + 1 голос. Якщо ніхто з претендентів на посаду міського голови не демонструє такий результат, у другий тур виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів.

Опитування проводилося незалежною маркетинговою компанією Content Dynamics з 19 по 20 жовтня методом особистого інтерв'ю. Було опитано 1200 респондентів старше 18 років, які постійно проживають у Харкові. Метод опитування – особисті інтерв'ю (F2F) з використанням електронних носіїв (планшет). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8% в 95% довірчому інтервалі.

Соціологічна компанія не вказує замовника опитування.

Нагадаємо, що у статті 50 Виборчого Кодексу України «Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами» йдеться: Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування.

Джерело: УНІАН