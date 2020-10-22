Під Києвом «агітатори» розклеювали «чорний піар» на білбордах (фото)



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Правоохоронці вилучили вантажний автопідйомник, за допомогою якого розклеювали матеріали

Поліція затримала порушників, що поширювали провокативну інформацію про одного з кандидатів

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомі розклеювали на білбордах одного із кандидатів агітаційні матеріали з провокуючими висловлюваннями. Із заявою про це до Чайківського відділення поліції звернувся місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали двох зловмисників. Ними виявились двоє чоловіків 34 та 29 років. В їх автівці поліція виявила залишки друкованої продукції та різноманітне приладдя.

Також працівники поліції встановили ще декілька адрес у селі Петропавлівська Борщагівка, де були виявлені аналогічні порушення.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили вантажний автопідйомник, за допомогою якого розклеювали матеріали, залишки провокативної продукції та автомобіль, на якому пересувались зловмисники.

Чоловіків поліція затримала у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на п’ять років.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, найближчим часом суд обере для них запобіжні заходи.

Як повідомляв «Главком», у списку партії «Слуга народу» на виборах у Борщагівську ОТГ масово фігурують представники скандального будівництва у Вумівському лісі Петропавлівської Борщагівки, ЖК «Ехо парк», компанії BD Holding.

У селі Петропавлівська Борщагівка, що входить до Борщагівської ОТГ, за місяць число виборців зросло на понад 1100 осіб.