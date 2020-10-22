МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського



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За дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців, - Геращенко

Проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів, - Геращенко

Поліція може кваліфікувати псування бюлетенів для всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство. Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Посадовець вважає, що проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів.

«Я думаю, це буде дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги..., якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів – це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку», – пояснив він.

До відома, за дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців. Також за це правопорушення можна отримати адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.