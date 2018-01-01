У екс-нардепа Шепелєва знайшли посвідчення «МДБ ДНР»

Посвідчення було видано на інше ім'я

У Олександра Шепелєва, колишнього народного депутата, співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух. Про це повідомляє прес-служба генпрокурора Лариса Сарган. «8 лютого 2018 року вказану особу затримано співробітниками Служби безпеки



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Посвідчення було видано на інше ім'я

У Олександра Шепелєва, колишнього народного депутата, співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух. Про це повідомляє прес-служба генпрокурора Лариса Сарган.

«8 лютого 2018 року вказану особу затримано співробітниками Служби безпеки України. При собі у затриманого виявлено ряд документів, у тому числі посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки Донецької народної республіки»», — йдеться у повідомленні.

Стосовно Шепелєва Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Наразі з затриманим проводяться процесуальні дії, пов’язані з обранням запобіжного заходу. До Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелєва.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.

25 квітня Деснянський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у наданні хабара та втечі з-під варти колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пізніше повідомив, що екс-нардеп Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ. Було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею «держзрада».

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