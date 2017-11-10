У Кабміні скасували акти, які були необхідні для реформи ДФС, — Данилюк

Міністр фінансів планує виправити непорозуміння

Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив занепокоєння рішенням Кабінету міністрів щодо скасування деяких актів, які стосувалися Державної фіскальної служби. «Я занепокоєний рішенням Кабінету Міністрів, що було прийнято, поки я був у відрядженні у Сполучених Штатах Америки, щодо скасування актів Кабміну, спрямованих на інституційну реформу



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Міністр фінансів планує виправити непорозуміння

Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив занепокоєння рішенням Кабінету міністрів щодо скасування деяких актів, які стосувалися Державної фіскальної служби.

«Я занепокоєний рішенням Кабінету Міністрів, що було прийнято, поки я був у відрядженні у Сполучених Штатах Америки, щодо скасування актів Кабміну, спрямованих на інституційну реформу Державної фіскальної служби, зокрема, реорганізацію структури, залучення нових людей та остаточну ліквідацію податкової міліції. Планую виправити це непорозуміння», — заявив міністр.

Данилюк зазначає, що в рамках Проекту з комплексної реформи ДФС, який зараз втілюється Мінфіном спільно з ДФС, передбачені зміни операційних процесів: посилення IT складової, переведення послуг в онлайн, автоматизацію процесів тощо. «Але це не дасть результату без системної реформи ДФС, для якої потрібна докорінна реформа структури, що в тому числі розірве корупційні зв’язки на місцях та дозволить залучити до роботи в ДФС нових вмотивованих людей з правильними цінностями», — говорить він

«Зокрема, скасовані акти передбачали зменшення повноважень керівників обласних ДФС. Чому це важливо? Зараз існують квоти, що передбачають розподілення посад в регіональних митницях та податкових між сферами впливу. Контролюючи регіональні органи ДФС, місцеві «князьки» та їхні друзі в Києві наживаються на бізнесі, відкатах, контрабанді та фактично гальмують економічний розвиток нашої країни. І саме ці групи інтересів зараз намагаються завадити змінам. Цього разу не вистачило сміливості розірвати ці зв’язки та реалізувати зміни», — пояснює Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скасував рішення про створення Ради з питань стратегічного розвитку на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, до складу якої також увійшли колишні голови українських урядів.