У Мартиненка заявили, що Ситник бере на себе роль слідчого, прокурора і судді



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Народний депутат України ІІ-VІ скликань Микола Мартиненко

Ситник «порушує презумпцію невинуватості і виходить за рамки закону і своїх повноважень» - пресслужба Мартиненка

Директор НАБУ Артем Ситник продовжує порушувати презумпцію невинуватості щодо ексдепутата Мартиненка, згадуючи його так, нібито, його вина вже доведена у суді.

Так у пресслужбі народного депутата України ІІ-VІ скликань Миколи Мартиненка прокоментували Укрінформу заяву Ситника про те, що під час судових слухань щодо обрання запобіжного заходу у справі Мартиненка на суддю тиснули 18 народних депутатів та троє міністрів.

«Пан Ситник у публічних коментарях знову почав згадувати ім’я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання в суді першої інстанції засвідчили: доказова база щодо Мартиненка була сфабрикована, захист аргументовано показав юридичну нікчемність усіх звинувачень НАБУ», – заявили у пресслужбі та додали, що Ситник «порушує презумпцію невинуватості і виходить за рамки закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора і судді щодо Миколи Мартиненка».

Причину цього у пресслужбі Мартиненка вбачають в «політичній заангажованості» Ситника та його намаганнях «за будь-яку ціну втриматись на посаді».

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що проблема українського правосуддя не вичерпується корумпованістю, треба враховувати ще незахищеність суддів від тиску. Як приклад він навів справу Мартиненка, ствердивши, що коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три міністри, які, нібито, здійснювали безпосередній тиск на суддю.

НАБУ затримало ексдепутата Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. 22 квітня суд відпустив його на поруки народних депутатів із фракції «Народний фронт» та міністрів. 17 серпня суд дозволив йому виїжджати за межі Києва і Київської області.

Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями «Нафтогазу України», «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», «СхідГЗК» та «Ядерного палива».

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.