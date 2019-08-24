НАБУ завершило слідство у справі екснардепа Крючкова графіка



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Дмитра Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн

Підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування справи про заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«23 серпня 2019 року підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду», - йдеться в повідомленні.

Йдеться про колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова та колишнього в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» Ігоря Корніленкова.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему, за якою споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику - ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПрАТ «ХК «Енергомережа». А вже посередник мав розрахуватися з енергопостачальником.

Проте за наслідками такого посередництва споживачі сплатили для «ХК «Енергомережа» понад 196,82 млн грн, а те в свою чергу перерахувало для ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,7 млн грн - замість очікуваних 346,22 млн грн, пояснили в НАБУ.

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Як нагадали у відомстві, впродовж близько трьох років очільник «ХК «Енергомережа» переховувався від слідства, і лише в квітні 2019 року його екстрадували з Німеччини в Україну.

Другий підозрюваний - колишній в.о. гендиректора «Запоріжжяобленерго» - й надалі перебуває у розшуку та, за даними слідства, знаходиться на території Російської Федерації.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Петро Порошенко назвав повернення Крючкова - «передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського».

17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

Згодом Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.