Ситник: У справах НАБУ жоден виправдувальний вирок не набрав чинності



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Директор НАБУ Артем Ситник Фото UNIAN

Потрібно говорити про незахищеність суддів перед певними процесами – Ситник

У справах Національного антикорупційного бюро України жоден виправдувальний вирок не набрав чинності.

Про це в ефірі Українського радіо заявив директор бюро Артем Ситник.

«Справа ще жодна не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція», – сказав він.

Артем Ситник наголосив також на важливості створення Антикорупційного суду.

«Тому от в цьому і була ідея створення Антикорупційного суду – і судді відбиралися іноземними експертами – що все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які зараз їх оточують», – сказав директор НАБУ.

«Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще й про незахищеність суддів перед певними процесами. Повертаючись до справи Мартиненка – коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю. У таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя», – додав він.

Як повідомляють в антикорупційному бюро, станом на липень 2019 року детективи НАБУ та прокурори САП притягнули до відповідальності за корупцію 502 осіб, 133 з них повідомлені про підозру, а стосовно 369 осіб – справи вже скеровані до суду. Загалом у роботі НАБУ – 751 кримінальне провадження.

Нагадаємо, виконувачем обов’язків голови Окружного адмінсуду Києва замість Павла Вовка став скандальний суддя Володимир Келеберда.

Як повідомлялося, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування справи про заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго».