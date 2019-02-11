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    Політика

    У Міністерстві в справах ветеранів працює одна людина

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    Єдиний працівник Мінветеранів - міністр Ірина Фріз - У Міністерстві в справах ветеранів працює одна людина
    Єдиний працівник Мінветеранів - міністр Ірина Фріз

    Усього передбачається затвердити до штату Міністерства 325 осіб

    У Міністерстві в справах ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз, решту працівників будуть набирати тільки після вступу на посаду держсекретаря.

    Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.

    «У Міністерстві працює наразі тільки Ірина Фріз. Вона чекає затвердження штатного розкладу і можливість брати на роботу людей. Наразі це все регулюється бюрократично. Цього тижня завершився конкурс на посаду держсекретаря, міністерство чекає, коли нарешті дадуть цього держсекретаря», - зазначили в прес-службі відомства.

    За даними прес-служби, тільки за тиждень переможець конкурсу буде затверджений на посаді держсекретаря Міністерства, і зможе, у свою чергу, затверджувати штатний розклад працівників Міністерства.

    У той же час, як пояснили у Міністерстві, близько півтора десятка областей в Україні вже мають своїх представників у Раді ветеранів – їх затвердила міністр за поданням голови Ради ветеранів Володимира Лагоди.

    Крім того, у прес-службі зазначили, що Міністерство розпочне повноцінну роботу після того, як буде заповнено щонайменше 30% штатних вакансій і буде затверджений його кошторис.

    Усього передбачається затвердити до штату Міністерства 325 осіб, з них 200 до центрального апарату, а решта – до територіальних органів.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів запустило власний сайт.

    У грудні стало відомо, зо зарплата міністра у справах ветеранів складає близько 16 000 грн.

    22 листопада 2018 року Ірина Фріз очолила Міністерство у справах ветеранів.

    Фріз розповіла, що планується запуск процесу утворення Єдиного державного реєстру ветеранів, формування онлайн-кабінету для ветеранів

    Як відомо, Міністерство у справах ветеранів у повному обсязі запрацює у червні 2019 року.

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