У МЗС відповіли президенту Чехії на пропозицію змінити Конституцію України



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Чеський президент Мілош Земан

Своєю заявою Земан транслює меседжі кремлівської пропаганди, вважають у МЗС

У МЗС України вважають заяву чеського президента Мілоша Земана щодо ворожості між україномовним та російськомовним населенням України, а також щодо необхідності змінити Конституцію України «трансляцією наративів російської пропаганди».

Про це в ефірі Oboz TV заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

«Подібні думки пан Земан висловлює вже не вперше, його погляди нам добре відомі. Прикро, що він так і не зрозумів, що в Україні вже п’ятий рік триває не громадянська війна, а російська агресія, що в Україні немає ворожнечі між україномовними та російськомовними. На сході нашої держави майже щодня гинуть наші патріоти, і серед них багато російськомовних, які захищають не лише Україну, але і Європу, і її цінності», - наголосила речниця міністерства.

Вона підкреслила, що своєю заявою Земан транслює меседжі кремлівської пропаганди.

«Такі заяви чеського президента виглядають як трансляція наративів російської пропаганди. Це саме ті меседжі, які ми звикли чути в Кремлі», - зауважила Зеленко.

Вона також нагадала, що позиція чеського уряду є надзвичайно дружньою до України.

Нагадаємо, президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

Земан заявив, що зміна Конституції України у частині децентралізації здатна врегулювати «крихке перемир’я».

Раніше Земан закликав уряд офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні.