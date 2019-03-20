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    Президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України

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    <p>За словами Земана, україномовна і російськомовна частини населення України налаштовані одна до одної надто вороже</p> - Президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України

    За словами Земана, україномовна і російськомовна частини населення України налаштовані одна до одної надто вороже

    Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і антиукраїнськими заявами

    Президент Чехії Мілош Земан вважає, що зміна Конституції України у частині децентралізації здатна врегулювати «крихке перемир’я».

    Про це він заявив під час громадських дебатів у Карловарському краї, повідомляє телерадіокомпанія ČTK.

    За словами Земана, україномовна і російськомовна частини населення України налаштовані одна до одної надто вороже, а нинішню ситуацію в країні можна охарактеризувати як крихке перемир’я.

    «Розумне врегулювання, яке передбачене Мінськими угодами, але їх, на жаль, ніхто не виконує, полягає у зміні української Конституції. Зокрема, потрібна децентралізація. Щоб не тільки російськомовні, а й інші регіони мали більшу автономію», - заявив президент Чехії.

    Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і антиукраїнськими заявами. Зокрема, він є послідовним критиком антиросійських санкцій.

    Нагадаємо, раніше Земан закликав уряд офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні.

    Джерело: Європейська правда

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