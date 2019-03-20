Президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України



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За словами Земана, україномовна і російськомовна частини населення України налаштовані одна до одної надто вороже

Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і антиукраїнськими заявами

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що зміна Конституції України у частині децентралізації здатна врегулювати «крихке перемир’я».

Про це він заявив під час громадських дебатів у Карловарському краї, повідомляє телерадіокомпанія ČTK.

За словами Земана, україномовна і російськомовна частини населення України налаштовані одна до одної надто вороже, а нинішню ситуацію в країні можна охарактеризувати як крихке перемир’я.

«Розумне врегулювання, яке передбачене Мінськими угодами, але їх, на жаль, ніхто не виконує, полягає у зміні української Конституції. Зокрема, потрібна децентралізація. Щоб не тільки російськомовні, а й інші регіони мали більшу автономію», - заявив президент Чехії.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і антиукраїнськими заявами. Зокрема, він є послідовним критиком антиросійських санкцій.

Нагадаємо, раніше Земан закликав уряд офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні.

Джерело: Європейська правда