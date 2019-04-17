У Порошенка просять ЦВК перенести час проведення дебатів на Суспільному



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Чинний президент хоче встигнути на дебати і на стадіоні, і у студії

У штабі Петра Порошенка просять Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на Суспільному.

Про це сьогодні на брифінгу заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Він нагадав, що закон вимагає проведення дебатів на Суспільному. «Сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів», - сказав Медведєв.

За його словами, зміна часу проведення дебатів на Суспільному дозволить чинному президенту взяти участь у дебатах і на стадіоні, і у студії.

«Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на Суспільному, і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на Суспільне і ніби він би через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині», - впевнений Медведєв, додавши, що Порошенко готовий бути і там, і там.

«Щоб розставити всі крапки над «і» ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, щоб Порошенко міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством», - пояснив представник штабу.

Згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати на Суспільному за кошт держбюджету мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00. Володимир Зеленський запропонував провести дебати на стадіоні і на 19:00 19 квітня.