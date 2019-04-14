Радник президента розповів, як штаби кандидатів домовляються про дебати



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Штаби кандидатів в президенти намагаються владнати питання про спільні теледебати 19 квітня

Радник президента України Петра Порошенка, який кандидує на другий термін, повідомив, як штаби обох кандидатів на президентських виборах, чинного голови держави і коміка Володимира Зеленського, намагаються владнати питання про спільні теледебати 19 квітня.

Як написав у соцмережах радник Юрій Бірюков, «зараз цілком серйозно триває обговорення зі штабом Зеленського про час проведення теледебатів НА стадіоні і У студії».

«Тобто, якщо вони зможуть зважитися, 19/04 на нас чекає два раунди (теледебатів – ред.). Ми-бо готові», – додав він.

Обидва кандидати досі не змогли домовитися про спільні теледебати, які приписані законом про вибори президента України і умови яких визначені постановою Центральної виборчої комісії 2014 року: «теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування [тобто 19 квітня – ред.] між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Після того, як Зеленський закликав провести дебати на стадіоні Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, Порошенко відповів згодою і визначив дату такої зустрічі, 14 квітня, – бо 19 квітня, як хоче Зеленський, мають відбутися офіційні теледебати у приміщенні НСТУ.

Спроба цих дебатів відбулася на НСК «Олімпійський» раніше 14 квітня, але Зеленський, як і обіцяв, на них не з’явився.

У відповідь на заклик Порошенка про 14 квітня Зеленський і представники його штабу заявили, що цей кандидат влаштує свої дебати 19 квітня у визначений законом час, о 19-й годині, але не у студії НСТУ, як визначено постановою ЦВК 2014 року, а в НСК «Олімпійський».

У Центрвиборчкомі у відповідь заявляли, що не бачать підстав змінювати ту постанову, відтак акція Зеленського на стадіоні не буде його участю в теледебатах, яку приписує закон про вибори президента України. Порошенко не раз заявляв, що прийде саме на ці законні дебати.

Раніше повідомлялося, що штаб Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

Також 19 квітня Кремль відреагував на борди Порошенка з Путіним.

Також Порошенко напередодні заявив, що Росія витрачає понад $4 млрд на рік на утримання окупаційних режимів в Криму і на Донбасі.