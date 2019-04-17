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    Суспільство

    Вже 12 тис. українців забронювали квитки на дебати на «Олімпійському»

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    Вже 12 тис. українців забронювали квитки на дебати на «Олімпійському»

    Квитковий сервіс перевантажений, тому можливі перебої

    На дебати кандидатів в президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» вже заброньовано 12 тис. місць. Про це повідомляється на Facebook-сторінці команди Зеленського.

    Нагадаємо, увечері 16 квітня Зеленський в своєму відеозверненні повідомив про можливість потрапити на його дебати з Порошенком через сайт debaty2019.org.ua.

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    «Менш ніж за півдоби після початку поширення безкоштовних квитків на дебати за участю Володимира Зеленського та Петра Порошенка люди забронювали 12 тис. місць. Для квиткового сервісу це історичне навантаження. Тому в його роботі можливі перебої, але ми просимо з розумінням поставитися до цього», - повідомляється на сторінці команди Зеленського.

    Вони планують розмістити фан-зону в центрі арени.


    fan-zona-debaty

    На даний момент на сайті debaty2019.org.ua бронювання тимчасово не працює.

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