Вже 12 тис. українців забронювали квитки на дебати на «Олімпійському»



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Квитковий сервіс перевантажений, тому можливі перебої

На дебати кандидатів в президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» вже заброньовано 12 тис. місць. Про це повідомляється на Facebook-сторінці команди Зеленського.

Нагадаємо, увечері 16 квітня Зеленський в своєму відеозверненні повідомив про можливість потрапити на його дебати з Порошенком через сайт debaty2019.org.ua.

«Менш ніж за півдоби після початку поширення безкоштовних квитків на дебати за участю Володимира Зеленського та Петра Порошенка люди забронювали 12 тис. місць. Для квиткового сервісу це історичне навантаження. Тому в його роботі можливі перебої, але ми просимо з розумінням поставитися до цього», - повідомляється на сторінці команди Зеленського.

Вони планують розмістити фан-зону в центрі арени.





На даний момент на сайті debaty2019.org.ua бронювання тимчасово не працює.