Для більшості виборців Зеленського дебати нічого не змінять – соцопитування



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У щирість же Петра Порошенка під час дебатів вірить тільки кожен п’ятий українець

Для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі. А серед виборців Порошенка таких 39,9%. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня.

Тільки для 14,9% респондентів дебати є визначальними для їх вибору. 25,3% опитаних стверджують, що результати дебатів для них є важливими, але не визначальними для того, щоб зробити свій вибір на виборах. Водночас 51,3% респондентів відповіли, що дебати не є важливими для вибору, за кого голосувати.

Половина опитаних переконана, що Зеленський буде щирим під час дебатів. Натомість у щирість Порошенка вірять лише 19,3% опитаних.

Понад 40% українців вважають, що дебати між кандидатами у президенти мають обов’язково відбутися.

За даними КМІС, 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися, ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими (всього – 68,7% хотіли б, щоб дебати відбулися). Чверть українців (24,7%) вважають дебати непотрібними.

Найбільше дебатів вимагають прихильники Порошенка - 86,5% опитаних вважають дебати обов’язковими або бажаними. Серед виборців Зеленського таких 65,7%.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби другий тур виборів відбувався в середині квітня, за Володимира Зеленського проголосували б 48,4% виборців (72,2% серед тих, хто визначився і буде голосувати). Петра Порошенка готові підтримати 17% виборців (17,9%).

Довідка

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня 2019. Було опитано методом особистого інтерв’ю 2004 респонденти, які проживають в усіх регіонах України, крім окупованого Криму. Статистична похибка не перевищує 3,3%.