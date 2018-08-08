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    Політика

    У Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом

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    Політтехнолог Пол Манафорт - У Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом
    Політтехнолог Пол Манафорт

    Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися, запевнили в Адміністрації президента

    В Адміністрації президента України прокоментували слова колишнього партнера політтехнолога Пола Манафорта Ріка Гейтса про те, що Манафорт нібито брав участь у президентській кампанії Петра Порошенка в 2014 році.

    «Команда Петра Порошенко ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися», - наводить текст повідомлення Ліга.нет.

    Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

    Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

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