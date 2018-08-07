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    Ключовий свідок у справі Манафорта заявив, що той допомагав Порошенку у 2014 році

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    Рік Гейтс - Ключовий свідок у справі Манафорта заявив, що той допомагав Порошенку у 2014 році
    Рік Гейтс

    Журналісти звернулись до речника Порошенка з проханням прокоментувати цю інформацію

    Колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

    Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Пісня, яка перебуває в США на засіданні у справі Манафорта.

    «Гейтс щойно підтвердив, що Манафорт допомагав українському (президенту) Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року», - написала вона.

    Журналісти звернулись до речника президента Святослава Цеголка з проханням прокоментувати цю інформацію.

    Нагадаємо, Гейтс засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

    Джерело: Громадське

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