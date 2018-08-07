Гейтс підтвердив, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи



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Колишній бізнес-партнер Пола Манафорта Рік Гейтс

Гейтс дав свідчення в суді, що допомагав Манафорту подавати фальшиві податкові декларації та не показував банківських рахунків за кордоном

Колишній бізнес-партнер Пола Манафорта Рік Гейтс засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Про це повідомляє Reuters.

«Рік Гейтс, давній бізнес-партнер колишнього голови кампанії президента Трампа Пола Манафорта, в понеділок дав свідчення в суді, що допомагав Манафорту подавати фальшиві податкові декларації та не показував банківських рахунків за кордоном», - зазначається в повідомленні.

Як очікується, Гейтс стане ключовим свідком у справі уряду проти Манафорта. Він визнав свою провину в лютому й погодився співпрацювати з прокурорами за угодою, яка могла посприяти зменшенню його покарання.

Раніше бухгалтер Манафорта зізналась у підробці документів.

Нагадаємо, українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи. Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.