У Рівному студент кинув яйце у наповп під час виступу Порошенка



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Працівники роти поліції особливого призначення доставили хулігана до відділку

21-річний рівненський студент кинув яйце у натовп присутніх на заході осіб під час виступу глави держави

У Рівному поліцейські затримали двох осіб за хуліганські дії. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Сьогодні, 18 березня, під час візиту президента України працівники поліції на Майдані Незалежності обласного центру затримали двох осіб, які чинили хуліганські дії. Встановлено, що 21-річний рівненський студент кинув яйце у натовп присутніх на заході осіб під час виступу глави держави. Крім того, 42-річний житель села Кривичі Рівненського району, будучи напідпитку, виражався нецензурною лайкою та порушував публічну безпеку і порядок», - йдеться у повідомленні.

Працівники роти поліції особливого призначення доставили обох хуліганів до відділу поліції.

Також повідомляється, що на затриманих осіб склали протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні матеріали скеровуватимуться до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

На Михайлівській площі у Києві під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка.