Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)



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Невідомі особи порвали плакат активістів Фото: РБК-Україна

В ході виступу Петра Порошенка вигукували: «Ганьба!»

На Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенко» відбулась сутичка. Про це повідомляє РБК-Україна.

Активісти, які вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери, з плакатом, на якому написано: «Де відрубані руки?» в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: «Ганьба!».

Крім того, невідомі особи, які стояли позаду, порвали плакат активістів.

Поліція комунікації намагалися зупинити сутичку.

Нагадаємо, 16 березня представники «Національно корпусу» проводили акцію під час виступу президента Петра Порошенка у Полтаві на Театральній площі.