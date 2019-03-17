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    Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)

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    Невідомі особи порвали плакат активістів - Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)
    Невідомі особи порвали плакат активістів
    Фото: РБК-Україна

    В ході виступу Петра Порошенка вигукували: «Ганьба!»

    На Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенко» відбулась сутичка. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Активісти, які вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери, з плакатом, на якому написано: «Де відрубані руки?» в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: «Ганьба!».

    Крім того, невідомі особи, які стояли позаду, порвали плакат активістів.

    Поліція комунікації намагалися зупинити сутичку.

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    Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)
    Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)
    Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички (відео)
    Фото: РБК-Україна

    Нагадаємо, 16 березня представники «Національно корпусу» проводили акцію під час виступу президента Петра Порошенка у Полтаві на Театральній площі

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