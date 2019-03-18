Порошенко сьогодні приїде в Рівне



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Зустріч Порошенка із жителями міста запланована на 17 годину

Президент Петро Порошенко у Рівному візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку

Президент Петро Порошенко 18 березня відвідає з візитом Рівне.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління культури міськради Рівного Тарас Максименко.

Зустріч Порошенка із жителями міста запланована на 17 годину.

Окрім виступу Порошенка, відбудеться концерт гурту «Плач Єремії», а також виконавців Тараса Петриненка та Тетяни Горобець.

Місцеві ЗМІ пишуть, що перед виступом на майдані Незалежності у Рівному президент відвідає засідання Ради регіонального розвитку у міському будинку культури.

Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

На Михайлівській площі у Києві під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка.