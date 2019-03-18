  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко сьогодні приїде в Рівне

    • Розсилка
    <p>Зустріч Порошенка із жителями міста запланована на 17 годину</p> - Порошенко сьогодні приїде в Рівне

    Зустріч Порошенка із жителями міста запланована на 17 годину

    Президент Петро Порошенко у Рівному візьме участь у засіданні Ради регіонального розвитку

    Президент Петро Порошенко 18 березня відвідає з візитом Рівне.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління культури міськради Рівного Тарас Максименко.

    Зустріч Порошенка із жителями міста запланована на 17 годину.

    Окрім виступу Порошенка, відбудеться концерт гурту «Плач Єремії», а також виконавців Тараса Петриненка та Тетяни Горобець.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що перед виступом на майдані Незалежності у Рівному президент відвідає засідання Ради регіонального розвитку у міському будинку культури.

    Нагадаємо, 17 березня Порошенко виступив на мітингу у Києві. За даними поліції, на мітингу були присутні близько 25 тисяч людей.

    На Михайлівській площі у Києві  під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенком» відбулась сутичка.

    Читайте також
    Петро Порошенко вибори Рівненщина Рівне президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ