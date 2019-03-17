На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було від 25 до 40 тисяч людей



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Порошенко заявив, що сценарій зриву виборів не є українським

Порошенко заявив, що важливим є питання чи віддадуть виборці свою державу популістам і маріонеткам олігархів-втікачів

Президент Петро Порошенко впевнений, що обов’язком української влади у контексті проведення виборів президента і Верховної Ради є не допустити їх зриву. Про це він сказав, виступаючи в Києві на Михайлівські площі, повідомляє Банкова.

«Лише два тижні відділяють нас від голосування 31 березня. Але помиляється той, хто вважає, що це лише день виборів українського Президента. Якби так було просто, хіба б вирували такі пристрасті? Хіба б лилося стільки бруду? Хіба б чинилися спроби розкачати вулицю та спровокувати кровопролиття?», - сказав президент Петро Порошенко під час спілкування з киянами.

За його словами, всі дуже добре знають ставку цьогорічних виборів. «Чи зможемо зберегти реальну незалежність від Росії? Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну і зробити її якщо не частиною, то сателітом імперії? Чи допустять українці реванш проросійських сил та перемогу зручних для Росії кандидатів на виборах президента та Верховної Ради – як явних, так і прихованих? Чи продовжить Україна шлях до Європейського Союзу та НАТО? Бо лише будучи їхнім повноправним членом, можна гарантувати справжню незалежність та безпеку країни», - зауважив президент.

Порошенко додав, що також важливим є питання чи віддадуть виборці свою державу популістам і маріонеткам олігархів-втікачів і тим самим зроблять абсолютно марними всі страждання, які винесли на власних же плечах у боротьбі з агресором та глибокою кризою, що її спричинила війна.

«От на такі питання нам належить дати відповідь саме зараз протягом цих двох тижнів і 31 березня. Цілій українській нації треба буде дати відповідь шляхом широкої публічної дискусії… І кожному громадянину – сам-на-сам з виборчою урною, за ширмою кабінки для голосування», - зауважив він.

Президент підкреслив: «Ми знаємо ставку цьогорічних виборів. І наш одвічний ворог теж знає. Він маскується. Він здатний мімікрувати. Він спробує вдягати різні маски, втиратися у довіру. Він являється не обов’язково лише в образі обвішаного гранатами путіноїда чи пропагандиста «русского мира». Для нього не проблема вигукнути і «Слава Україні!», і «Слава нації»», чи навіть «Смерть ворогам!», чи «Ганьба!». Не щиро звичайно, а коли треба попрацювати на телекамеру – тільки на це їх і вистачить».

Він зазначив, що саме в цьому переконують деякі події останніх тижнів, коли кампанію із спілкування з виборцями намагаються перевести у формат вуличних заворушень. «Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це – спроба поставити під загрозу саме проведення виборів, зірвати їх. І це точно не український сценарій», - сказав президент.

«Обов’язок української влади – цього сценарію ніяк не допустити. Його автори й замовники, спонсори й виконавці усіма правдами й неправдами провокують нас на застосування грубої фізичної сили. Але саме тому що ми сильні, ми не будемо давати їм такого подарунку», - заявив глава держави.

Як повідомила поліція, заходи на Михайлівській площі пройшли без грубих порушень правопорядку. За попередніми підрахунками, участь взяли близько 25000 осіб. Службу у центрі Києва несуть 1000 правоохоронців. За даними організаторів, прийшло 40 тисяч.

Під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконення поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Окрім того, під час словесної перепалки невідомий влаштував штовханину і намагався вирвати плакат, із яким активіст прийшов на акцію. Чоловіка доставили до управління поліції, де на нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині столиці.

Нагадаємо, на Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенко» відбулась сутичка.