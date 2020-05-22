У РНБО розробили комплекс заходів щодо посилення кібербезпеки України



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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про необхідність посилення кібербезпеки України

Секретар РНБО назвав «незадовільним» рівень кіберзахисту в Україні

Рівень захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних в Україні є незадовільним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає пресслужба відомства.

«Під час засідання НКЦК секретар РНБО України також звернув увагу представників органів влади на незадовільний стан захищеності державних електронних інформаційних ресурсів, реєстрів, баз даних та інших інформаційних масивів, та наголосив на удосконаленні практичної взаємодії між суб’єктами забезпечення кібербезпеки», — заявив Данілов.

За його словами, в умовах активізації проти України діяльності іноземних спецслужб, зокрема, розвідувальних органів Російської Федерації, посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та захист персональних даних громадян «стали пріоритетом державної політики у сфері кібербезпеки».

«Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу», — додав він.

Водночас у РНБО зазначають, що під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки 22 травня учасники розробили комплекс заходів для покращення стану захищеності національних електронних інформаційних ресурсів та посилення захисту персональних даних громадян від витоків.

Нагадаємо, що Зеленський продовжив санкції проти Mail.ru, «ВКонтакте» і «Однокласників».

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі та рекомендувала Раді національної безпеки і оборони продовжити санкції.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула та схвалила питання про подовження заборони російських сайтів та соцмереж в Україні.