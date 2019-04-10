У Садового запевняють: зробили все, що могли, але Гриценко не справився



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Соцопитування пророкували Садовому 4%, а Гриценку - 9%

Набравши всього 6,91% голосів на виборах президента 31 березня, Анатолій Гриценко не виконав покладеної на нього місії. Таку думку висловив голова парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк.

«Так, він не справився. Але Садовий та «Самопоміч» зробили дуже екстраординарний крок для української політики. За великим рахунком, ми зламали стереотип, що де два українці – там три гетьмани», - прокоментував невдалі результати Гриценка Олег Березюк в коментарі «Главком».

Водночас лідер фракції «Самопоміч» переконаний, що є й інші фактори, які вплинули на низький рейтинг Гриценка. Він припускає, що якби всі демократичні сили взяли приклад із Садового, ймовірно, країна би зараз мала інший результат.

Нагадаємо, що кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на виборах президента на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Однак, вчинок Садового не покращив показників Гриценка, який зайняв лише 6 місце. Відомий діджитал-експерт Максим Саваневський проаналізував кампанію політиків і назвав слабку інтернет-кампанію головною помилкою Гриценка.