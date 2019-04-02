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    Суспільство

    Експерт назвав головну помилку Гриценка

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    У Анатолія Гриценка була найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів, - експерт - Експерт назвав головну помилку Гриценка
    У Анатолія Гриценка була найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів, - експерт

    Кандидат, якому в певний момент соціологи навіть пророкували місце у першій трійці, взяв лише 7%

    Одна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів. Таку думку в інтерв’ю «Главком» висловив експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський.

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    «Без такої кампанії виграти вибори сьогодні майже неможливо. Є такий психологічний момент: людина має відчувати свою причетність до чогось, навіть в віртуальному просторі. Важливо, коли виборець відчуває, що у цього кандидата багато прихильників і вони разом можуть щось робити», - зазначає експерт.

    На думку Саваневського, найкраща інтернет-кампанія була побудована у Володимира Зеленського. Останній чітко зрозумів, що його основна цільова аудиторія (до 30 років) перебуває в інстаграмі, і почав спілкуватися з народом саме за допомогою цієї соцмережі. Юлія Тимошенко та Петро Порошенко були найактивнішими у фейсбуці.

    «Їх (прихильників цих кандидатів – Ред.) треба прокачувати, розвивати якісь теми, демонструвати, куди рухається політик», - відмітив експерт.

    Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% протоколів  Анатолій Гриценко займає 6 місце з 6,92% голосів.

    Читайте також: Максим Саваневський: Для Зеленського головним став Instagram, для Тимошенко та Порошенка – Facebook
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