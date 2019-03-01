Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Садовий вирішив не йти у президенти

Згідно зз останніми соцопитуваннями, рейтинг Садового коливається в межах 4%, а рейтинг Гриценка – в межах 9%

Кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Про це він заявив на 1 березня на брифінгу біля свого штабу.

«Саме зараз ми маємо шанс обрати українського і обрати антикорупційного президента. І тому я ухвалив рішення: я відкликаю свою кандидатуру і я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка», - повідомив Садовий.

Окрім цього, міський голова Львова повідомив, що наразі немає абсолютно жодної угоди із Гриценком і його рішення стане «першим кроком» на шляху до загального об'єднання демократичної опозиції.

Він також нагадав, що дотримується ідеї висунення «єдиного кандидата від опозиції» і вірить в те, що цей кандидат може перемогти на виборах.

Згідно з останніми соцопитуваннями рейтинг Садового коливається в межах 4%, а рейтинг Гриценка – в межах 9%.

Нагадаємо, у четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели у столичному ресторані зустріч, під час якої мова ймовірно йшла щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.