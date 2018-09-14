У «Самопомочі» викрили Порошенка: він не хоче міняти систему виборів



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Олег Березюк

Березюк вірить, що ще не все втрачено із новим виборчим кодексом

Президент Петро Порошенко зацікавлений у збереженні існуючої системи парламентських виборів. Як заявив в інтерв’ю «Главкому» голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк, це ясно дала зрозуміти представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко.

Відповідаючи на запитання стосовно сумнівів Луценко в перспективах прийняття нового виборчого кодексу, проголосованого лише у першому читанні, Березюк інтерпретував її слова як ілюстрацію позиції президента.

«Ірина Луценко точно це знає (що не буде прийнятий новий виборчий кодекс – «Главком»), бо вона не хоче, щоб він був прийнятий. Вона виконує волю президента – мати олігархічну систему виборів», - сказав він.

Березюк не вважає щирими слова народного депутата від БПП Сергія Березенка, який заявив, що мажоритарники «точно не будуть за голосувати» за новий виборчий кодекс. Голова фракції звернув увагу, що Березенко потрапив до парламенту саме через мажоритарну систему виборів і зробив висновок, що олігархічній системі потрібна мажоритарка.

«Якщо ця Верховна рада не знайде 226 людей, які б проголосували за зміну виборчого кодексу на користь пропорційної системи з відкритими списками, це означає, що вона не здатна дати жодного шансу розвитку держави. Тому що нинішня виборча система створена виключно олігархатом і виключно для реплікації (відтворення) олігархату. До речі, Березенко – мажоритарник, який перфектно виграв вибори через купівлю голосів. Олігархічній системі, яка на сьогодні очолена президентом, потрібна мажоритарка», - сказав політик.

Голова фракції все ж вірить, що новий виборчий кодекс можна ухвалити ще цим складом парламенту.

«Немає досконалої виборчої системи, є система виборів, яка найкраще відповідає запитам суспільства. Якщо вдасться змінити виборчий кодекс зараз – це не означає, що пізніше не доведеться його міняти знову. Я вважаю, що наразі у залі є 80% енергії для того, щоб проголосувати «за», - заявив Березюк.

Як заявив Березюк, сфера соціології в Україні знаходиться під контролем групи кланів, а тому не може відображати об’єктивну реальність і є засобом впливу. Зокрема, це проявляється у створенні «ботоксних рейтингів».