У «Самопомочі» поскаржились на українських соціологів, які роблять «ботоксні рейтинги»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Березюк

Березюк розказав, як відчуває настрої людей без соціології

Сфера соціології в Україні знаходиться під контролем групи кланів, а тому не може відображати об’єктивну реальність і є засобом впливу. Зокрема, це проявляється у створенні «ботоксних рейтингів», заявив в інтерв’ю «Главкому» голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк.

«Сьогодні при владі є група кланів, які народилися на уламках колишньої колоніальної держави. Найголовніше, що вони захопили в 21 столітті, це такі інструменти впливу як соціологія та ЗМІ. Є анекдот: приїхав агроном в село і каже: «Час саджати картоплю». А бабця поставила руку на землю і каже: «Ні, синку, ще не треба». «Ну що ви бабцю знаєте? Мене у двох університетах навчали». «А що ти синку такий дурний, що тебе в одному університеті не змогли навчити?». Ми зараз збираємо дипломи, але не занурюємось в природу речей, як це роблять бабці, образно кажучи. Так ось, хто складає ці рейтинги? Їх роблять одні і ті ж самі люди», - сказав він.

За його словами, настрої людей можна відчути без соціології.

«Коли ти їздиш по країні, ти відчуваєш енергію без цифр. Я бачу зараз величезну невизначеність людей. Але стосовно нас, партії «Самопоміч», у ставленні, в розмовах, у претензіях, у запитах відчуваю величезну потенціальну енергію довіри. Тому наша задача - працювати, комунікувати виключно з людьми і не звертати уваги на соціологічні дослідження. Українські соціологи на замовлення створюють псевдооб’єктивну реальність. Якщо ми вставляємо в список з кандидатів в президенти чи в парламент особистості або політсили, які взагалі не існують, а є гіпотетичними, то який можна отримати результат?» - обурився політик.

Березюк зазначив, що науковці не толерують підхід, прийнятий в українській соціології, коли в опитувальному листі присутні гіпотетичні кандидати.

«У науковців від такого підходу волосся дибки стає на голові, але люди на це реагують. У мене з’явилася нова метафора – «ботоксні рейтинги». Ботокс – це отрута, яка паралізує частинку нерва, через це м’яз перестає виконувати функцію. Але ця функція непрямим способом розгладжує частинку тіла, і це нам сьогодні підходить, образно кажучи. Але насправді функція порушена, і ми не замислюємося, які перспективи її відсутності», - вважає голова фракції «Сапомоміч».

Політик вважає, що «Самопоміч» протягом чотирьох років існування в парламенті показує людям інший стиль політичної діяльності і «йде непростим шляхом».

«Іноді ми робимо те, що людям не подобається. Але ми хочемо, щоб люди розуміли: ми створюємо обставини, за яких вони з часом стануть успішними. Не думаю, що всім сподобається те, що сталося в «Самопомочі» минулого тижня. Після місячних досліджень і розмов виконком партії прийняв рішення виключити чотирьох депутатів з київської фракції «Самопомочі» (з Київради) через діяльність, яка шкодить іміджу політичної сили», - зауважив Березюк.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» подали в Національне антикорупційне бюро усі матеріали та висновки контрольної комісії партії, яка розслідувала діяльність депутата Київської міської ради Романа Марченка.

Голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що київська фракція, депутати якої взяли участь «в невеликому епізоді великої корупційної схеми», розпущена, бо слід позбавлятися найменших ознак недоброчесності.