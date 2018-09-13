Замість «Самопомочі» у Київраді створена нова депутатська група



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Сергій Гусовський очолив нову депутатську групу у Київраді

Сергій Гусовський оголосив про створення депутатської групи «Київська команда»

Сьогодні, 13 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради було оголошено про створення депутатської групи «Київська команда». До її складу увійшли 17 депутатів, які раніше були членами фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді. Очільником депутатської групи обрано Сергія Гусовського.

«Позафракційні депутати Київради VIII скликання, що виявили бажання на основі їх взаємної згоди об’єднатися у депутатську групу, керуючись принципами ліберальної демократії, верховенства права, законності, поваги до особистості і непорушності людської гідності, вирішили добровільно об’єднатися у депутатську групу «Київська команда» для спільної роботи у Київській міській раді. Ми і далі працюватимемо на благо нашого міста», - зазначив Гусовський.

Відповідне звернення сьогодні буде зареєстровано у секретаріаті Київради.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.

Народні депутати від «Об’єднання «Самопоміч» подали в Національне антикорупційне бюро усі матеріали та висновки контрольної комісії партії, яка розслідувала діяльність депутата Київської міської ради Романа Марченка.