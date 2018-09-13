У «Самопомочі» пояснили, чому нардеп Журжій здає мандат



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Олег Березюк

Журжій протестує в тому числі через дії держави у справі проти Насірова, пояснили у фракції

В інтерв’ю «Главкому» голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк заявив, що вважає заяву депутата Андрія Журжія про вихід з неї «спонтанним людським протестом».

«Андрій – дуже принципова і фахова людина в галузі фінансів і підприємництва. Я поважаю його чесність. Можливо, Андрій не хоче брати участь в законодавчій діяльності в такому вигляді, в якому вона зараз є. Мені б хотілося, щоб він був поруч. Він дуже сильний чоловік. Ми з Андрієм іноді дуже сперечаємося, але я відчуваю, що ми люди однакової природи. Це його спонтанний людський протест проти цієї постколоніальної системи законотворчості і управління державою», - сказав він.

За словами голови фракції, наміри Журжія є в тому числі протестом проти невиконання державою своїх функціональних обов’язків, що проявилося у справі проти екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

«Ви пам’ятаєте його боротьбу проти Насірова? Як можна дивитися на злочин і на те, що держава не виконує своїх функціональних обов’язків? … Це «прекрасно», [що колишній керівник ДФС буде балотуватися в президенти України]. Скажіть, як може почуватися людина, яка знає те, що це є злочин, а інституція дозволяє собі казати: «Ти нічого не вартуєш, а ось він буде кандидатом у президенти». Кожен реагує по-своєму», - зауважив Березюк.

Зазначимо, Андрій Журжій ще у липні написав заяву про складання депутатських повноважень. Він зауважив, що не бачить причин для подальшого перебування в парламенті, оскільки Верховна Рада зупинила роботу над проведенням ключових економічних реформ.

У грудні минулого року Журжій став одним з ініціаторів постанови про відставку Романа Насірова з посади голови ДФС. У документі необхідність звільнити чиновника аргументована, зокрема, зловживаннями з ПДВ, низькою ефективністю податкової міліції, кримінальним переслідуванням бізнесу.